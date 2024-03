Confermata a Pioltello la chiusura della scuola per il Ramadan

L'istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello (Milano) resterà chiuso il 10 aprile prossimo, in occasione della festa per la fine del Ramadan. Lo ha deciso questa sera il consiglio di istituto, con voto unanime, dopo aver revisionato la delibera per la sospensione delle lezioni, dichiarata irregolare dall'ufficio scolastico regionale. La modifica ha riguardato la sottolineatura della sola motivazione didattica alla base della decisione, legata alle numerose assenze prevedibili, definita lacunosa nella prima stesura dallo stesso ministro all'Istruzione, Giuseppe Valditara.



