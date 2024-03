Stramilano da record, oltre 62mila partecipanti alla corsa

Sono state oltre 62.000 le persone che questa mattina si sono ritrovate in Piazza Duomo per partecipare alla 51/a edizione di Stramilano 2024, la tradizionale corsa amatoriale tra le vie della città che si è svolta sotto il sole e, per la prima volta, con l'accesso consentito ai cani.

Alle 9.30 il tradizionale colpo del Cannone Storico del Reggimento Artiglieria a cavallo sparato da Jessica Brugali, conduttrice radiofonica e madrina di quest'edizione, e dall'assessora comunale allo Sport Martina Riva, ha dato il via alla partenza della 10 km, mentre alle 10 sono partiti i piccoli runners della Stramilanina, la mini-gara di 5 km.

Per primi sono partiti i professionisti, con la Stramilano Half Marathon a cui hanno partecipato 8.000 atleti, record assoluto per la competizione, che quest'anno si sono sfidati da Piazza Castello in un inedito percorso di 21 km dominato come di consueto dagli atleti africani.

Per tutti arrivo all'Arco della Pace dove si è svolta l'esibizione acrobatica dei Paracadutisti del Centro Sportivo Carabinieri mentre lungo il tracciato gli studenti del Conservatorio di Milano hanno allietato i corridori in 5 punti del percorso con la loro musica e la compagnia LiberiDi ha dato spettacolo con le sue performance acrobatiche.

Da sempre, la Stramilano è anche solidarietà, con il sostegno a diverse associazioni, fra cui: Abio e Dutur Claun, che si dedicano ai bambini in ospedale, Cooperativa Sociale Fabula per l'educazione di persone con disabilità; Africa&Sport, Le Gocce, associazione che si occupa di aiutare bambini diversamente abili, City Angels, gli angeli della strada che aiutano senzatetto e cittadini bisognosi e Bistari Bistari Kalika che opera in Nepal.



