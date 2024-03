Atletica: dominio africano alla Stramilano half marathon

Sono stati ben ottomila gli atleti che questa mattina si sono sfidati nella Stramilano Half Marathon in un percorso inedito di 21 km partito da piazza Castello, con il record di partecipanti. Dominio kenyota in campo maschile con Kimtai Antony che ha chiuso in 1:00:31, seguito dai connazionali Towett Vincent Kimutai (1:00:41) e Waithira Simon Mwangi (1:00:43). Primo degli italiani Francesco Guerra (Carabinieri) arrivato decimo con il crono di 1:03:19.

La gara femminile è stata vinta dall'etiope Genaneh Anchinalu Dessie in 1:07:55, seguita da Michira Morine Gesare (Kenya) in 1:08:13 e da Parlov Kostro Matea (Croazia), terza in 1:11:14.

Elisa Palmero con 1:11:40 si è classificata quarta e prima tra le italiane in gara.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA