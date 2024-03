Sardone: 'Linee guida assurde per il ramadan in un'altra scuola'

"A Soresina, in provincia di Cremona, la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Bertesi ha inviato una circolare al corpo docente con le linee guida da attuare durante il periodo del Ramadan con particolari attenzioni e trattamenti di favore per gli alunni islamici". E' quanto si legge in una nota dell'eurodeputata della Lega e consigliera comunale a Milano Silvia Sardone, commentando il documento interno dell'istituto dal titolo 'Informazioni sul Ramadan e Linee Guida per il Personale Docente'.

Linee guida che secondo Sardone sono "assurde" oltre che "di rara sottomissione alle comunità islamiche in una scuola italiana".

"Dopo la chiusura della scuola di Pioltello per il fine ramadan, un nuovo segnale preoccupante di islamizzazione negli istituti scolastici conclude -.Mi chiedo se sia normale dover trascrivere delle circolari di questo tipo per una festa religiosa che non fa parte della nostra cultura".



