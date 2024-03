Docenti della scuola di Pioltello, 'aggrediti dallo Stato'

"Come lavoratori della Scuola ci sentiamo offesi e maltrattati, in questi giorni siamo calpestati nei valori e nella dignità. 'Chi aggredisce un dipendente di una scuola aggredisce lo Stato' ha dichiarato il Ministro Valditara poco tempo fa, ma da giorni ci sentiamo aggrediti e non tutelati dall'ondata di odio generata su stampa e social anche da parte di esponenti politici". E' quanto scrivono in una lettera riportate online 'Primalamartesana' i quasi 200 docenti dell'istituto di Pioltello per esprimere la loro "indignazione per la strumentalizzazione" della decisione di chiudere la scuola il 10 aprile, giorno di fine Ramadan.

Nella lettera i docenti dell'istituto comprensivo statale Iqbal Masih hanno difeso la decisione di chiudere la scuola il 10 aprile, giorno di fine Ramadan. Una scelta che considerano "legittima" e che, ricordano, è stata "votata all’unanimità dei docenti presenti nel maggio 2023 e accolta all’unanimità dal Consiglio di Istituto"

