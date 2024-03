Morgan prosciolto, l'ex manager di Bugo ha ritirato querela

Il Tribunale di Alessandria ha prosciolto Morgan, alias Marco Castoldi, dall'accusa di diffamazione aggravata, per intervenuta remissione di querela da parte dell'ex manager di Bugo, Valerio Soave, dopo avere questi accettato le scuse rivoltegli anche pubblicamente dal cantautore. Lo ha confermato all'ANSA l'avvocato del cantautore lombardo, Rossella Gallo.

"Una giornata importante ieri per Marco Castoldi", ha commentato, che si è riappacificato a distanza di 4 anni con Soave, all'epoca manager di Cristian Bugatti, in arte Bugo.

L'iniziativa penale ritirata da Soave era legata ad alcune interviste pubbliche, rese da Castoldi nei giorni successivi alla squalifica dal festival di Sanremo nel febbraio 2020.

Gallo, unitamente al collega Pietro Braggio, legale di Soave, hanno espresso "sincero apprezzamento per il buon senso manifestato dai propri assistiti, nel voler concludere una vicenda di questo tipo in modo ragionevole al di fuori delle aule di giustizia".

In merito alla vicenda "interviste", oggi resta pendente innanzi al Tribunale di Imperia la sola iniziativa di Bugatti in prima persona, benché, precisa l'avvocato Rossella Gallo, "le espressioni usate da Morgan nei confronti di Bugo, sempre nel contesto di quelle interviste successive alla kermesse, risultano ben più leggere ed espressione del diritto di critica in ambito artistico musicale".



