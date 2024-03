La storia di Barilla in un libro donato a 100 biblioteche

La storia del gruppo Barilla raccontata attraverso i cambiamenti sociali e culturali del Paese con il nuovo volume 'Barilla: 125 anni di pubblicità e comunicazione' che l'azienda di Parma ha scelto di donare a oltre 100 biblioteche comunali e universitarie in tutta Italia.

Il volume, pubblicato nel 2004 sia in italiano che in inglese, evidenzia, oltre alle varie fasi generazionali, anche i passaggi più significativi della multinazionale parmense in termini di comunicazione, tecnologie, investimenti e strategie.

"La Biblioteca Nazionale Braidense è lieta di inserire nel suo catalogo questa pubblicazione che testimonia come è cambiato il modo di fare comunicazione nel corso degli anni anche attraverso l'apporto di aziende importanti come Barilla" dichiara Angelo Crespi, direttore generale della Pinacoteca di Brera e Biblioteca Nazionale Braidense, una delle oltre 100 biblioteche che hanno ricevuto il volume.

L'opera, donata a oltre 100 biblioteche comunali e Universitarie che comprendono anche tutte quelle dei territori dove sorgono i 15 stabilimenti Barilla in Italia, è composta da quattro volumi.

I primi tre sono arricchiti da contributi di storici, sociologi, esperti di comunicazione ed economisti. Il quarto volume, intitolato 'Percorsi', raccoglie invece capitoli sugli elementi di comunicazione che hanno fatto la storia di Barilla, tra cui le confezioni, la simbologia dell'uovo e la collaborazione di Barilla con il mondo dello sport.

Barilla è anche promotrice di una delle più importanti biblioteche gastronomiche d'Europa. Si tratta della Biblioteca Gastronomica Academia Barilla, che contiene oltre 15.000 volumi dedicati a monografie su alimenti e bevande, storia e cultura del cibo.



