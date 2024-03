'La sicurezza stradale al primo posto', il progetto in Lombardia

Realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della guida corretta e sicura per i lavoratori delle aziende pubbliche e private della Lombardia che per motivi di lavoro utilizzano in particolare auto, moto, biciclette e monopattini. È quanto prevede il progetto 'In Lombardia la sicurezza stradale al primo posto' realizzato da Regione Lombardia, Inail e Aci. Prima tappa all'ospedale di Rho, nel milanese, il 25 marzo alle 14.30.

L'iniziativa interesserà direttamente oltre 3.000 lavoratori di aziende, enti e istituzioni.

Nel 2022 sono stati 28.786 gli incidenti stradali con lesioni alle persone in Lombardi che hanno causato 402 morti e 37.912 feriti. Rispetto al 2021, sono aumentanti gli incidenti (+11,4%), i feriti (+12,6%). Aumentano i morti tra gli utenti vulnerabili per età bambini, giovani e anziani e aumenta il tasso di mortalità tra i 15 e i 29 anni (5,9 ogni 100.000 abitanti), non solo come passeggeri ma anche conducenti.

Nella Città metropolitana di Milano si concentra il 43,8% degli incidenti, il 42,5% dei feriti e il 24,9% dei morti rilevati nell'intera Lombardia. Nel dettaglio, gli incidenti hanno interessato le strade urbane (77% incidenti; 73% feriti, 46% morti), le strade extraurbane (17% incidenti; 20% feriti; 44% morti) e le autostrade e raccordi (6% incidenti, 7% feriti; 10% morti).

"Con questo progetto vogliamo dare un contributo concreto alla riduzione degli incidenti stradali e a rendere le nostre strade più sicure anche per chi le percorre per raggiungere il luogo di lavoro" ha commentato l'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa.



