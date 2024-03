Per Milano la Giornata della poesia è il ricordo di Alda Merini

Il 21 marzo si celebra la Giornata della Poesia e la città di Milano dedica una serie di eventi all'arte delle parole, dalle biblioteche agli spazi culturali, nel segno della sua poetessa Alda Merini che proprio quel giorno era nata. Il 26 marzo sarà invece intitolata ad un'altra donna, Victoria Amelina, scrittrice e attivista ucraina morta l'estate scorsa in un raid a Kramatorsk, la sala lettura della Biblioteca Gallaratese.

Il programma di eventi del Sistema Bibliotecario Milano spazia dalla corrida di poesie a Crescenzago ai laboratori per bambini al Gallaratese, passando per momenti di lettura dedicati ad Alda Merini. Sono a cura del Cetec, storica compagnia milanese fondata da Donatella Massimilla, tutti gli eventi dedicati alla poetessa milanese nata il 21 marzo che avranno luogo nello Spazio Alda Merini di via Magolfa, ma anche alla Sormani con una esposizione a lei dedicata. In via Magolfa si alterneranno performance e iniziative, con la presentazione del videoclip di "Lirica antica", il brano scritto e interpretato da Giovanni Nuti che chiude il film "Folle d'amore - Alda Merini" di Roberto Faenza.

Presso lo Spazio anche una mostra fotografica, "La Strada di un'artista", dedicata all'arte di strada di Marco Riccardo Flores. "In occasione della Giornata Mondiale della Poesia - dichiara l'assessore Tommaso Sacchi - colgo l'occasione per ringraziare il sistema delle nostre biblioteche, capace di proporre a cittadini e cittadine continue occasioni di incontro e approfondimento culturale".



