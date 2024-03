Blitz degli anarchici di 'No Cpr' a Malpensa, bloccato un rimpatrio

Blitz degli anarchici del gruppo "No Cpr" a Malpensa: sono riusciti ad arrivare in pista e a bloccare il volo Air Maroc AT951 in partenza per Casablanca. È accaduto intorno alle 17 di oggi. Obiettivo degli anarchici era impedire il rimpatrio di un cittadino marocchino "un compagno, prelevato dal Cpr di Gradisca d'Isonzo, sedato a forza con massicce dosi di psicofarmaci e portato incatenato a Malpensa", dicono gli anarchici in un video registrato dopo aver circondato l'aereo. Immediato l'intervento degli agenti della Polaria di Malpensa che hanno fermato il gruppo di 'No Cpr' portando tutti negli uffici della polizia di frontiera per l'identificazione di rito. Già nelle prossime ore potranno essere contestate loro accuse di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Il volo è decollato con un'ora e 20 minuti di ritardo. A bordo, per decisione del comandante, non c'era però il cittadino marocchino che avrebbe dovuto essere rimpatriato.

Sono in corso accertamenti anche per capire come il gruppo di anarchici sia riuscito ad aggirare i sistemi di sicurezza di Malpensa e ad arrivare sino alla pista.



