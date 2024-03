A Milano omaggio a Ilaria Alpi e Hrovatin ricordando Attanasio

"Nel trentennale dell'uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin era doveroso un momento di riflessione su delitti eccellenti avvolti dal mistero. Come sta avvenendo per Attanasio". Così Massimo Alberizzi, già corrispondente del Corriere della Sera in Africa, ha aperto la presentazione del libro di Antonella Napoli 'Le verità nascoste del delitto Attanasio' presentato oggi a Milano nella sede dell'Associazione lombarda dei giornalisti in occasione del trentennale dell'uccisione della giornalista romana e del suo cameraman, vittime di un agguato in Somalia il 20 marzo del 1994.

Durante l'incontro si è parlato dei misteri italiani irrisolti e delle verità nascoste su delitti eccellenti che giornalisti di inchiesta, come Antonella Napoli, tentano di svelare. All'incontro è intervenuto anche l'ingegnere Salvatore Attanasio, padre dell'ambasciatore Luca Attanasio ucciso in un'imboscata nella Repubblica democratica del Congo il 22 febbraio del 2021 insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo. Il papà di Attanasio ha rivolto un appello ai giornalisti a non dimenticare quanto accaduto a suo figlio, "non una persona qualunque ma un rappresentante dello Stato ucciso mente svolgeva le sue funzioni".

Antonella Napoli, che porta avanti un'inchiesta sul triplice delitto, ha ricostruito la vicenda evidenziando tutti i punti oscuri e ha parlato dei processi in corso a Roma e Kinshasa, annunciando che la sua inchiesta sull'Espresso, il prossimo 29 marzo, conterrà nuove rivelazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA