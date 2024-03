La Lombardia approva le risorse per i caregiver, tagli ridotti

I tagli del contributo mensile ai caregiver, che inizialmente erano ricompresi tra i 200 e i 350 euro mensili a seconda delle categorie e avrebbero ridotto il contributo economico, consisteranno ora in circa 65 euro mensili. La giunta della Regione Lombardia ha approvato la modifica della Dgr che attuava il piano nazionale per le non autosufficienze. L'assessore alla Disabilità Elena Lucchini aveva già presentato nelle scorse settimane i cambiamenti alle associazioni, con la riduzione dei tagli inizialmente previsti.

"Per tutti i disabili con bisogni complessi - spiega - non ci sarà alcuna modifica rispetto alla programmazione dello scorso anno. Tutto ciò sarà possibile grazie anche ad un contributo economico aggiuntivo, del valore massimo di 85 euro mensili a valore sul 'Fondo caregiver'. Saranno rimborsati in un'unica soluzione per un valore massimo di 595 euro per il 2024".

Modifiche che arrivano "dopo un percorso che in questi mesi ha messo al centro una costante interlocuzione con le associazioni che rappresentano il mondo della disabilità, gli Enti locali e le parti sindacali" ma anche dopo "una trattativa con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un percorso - aggiunge Lucchini - che ci ha consentito di raggiungere un obiettivo per noi essenziale".

"Da un lato - conclude - vogliamo salvaguardare il contributo economico a favore dei caregiver. Dall'altro intendiamo procedere con il necessario potenziamento dei servizi di sollievo e assistenza. Rispettiamo così quanto richiesto dalla riforma dell'attuazione dei Leps di erogazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA