Inter: Marotta, il rinnovo di Lautaro prima di fine campionato

"Rinnovo di Lautaro? Sicuramente arriveremo ad una conclusione prima della fine del campionato: oggi stiamo rallentando perché ci siamo dedicati a diversi impegni, ma il rapporto con lui e l'agente è splendido e non si può non arrivare ad un'unica soluzione, il prolungamento". Lo ha detto l'ad dell'Inter. Giuseppe Marotta, intervistato da Dazn prima della sfida contro il Napoli.

"In campionato siamo primi e abbiamo un vantaggio ma non dobbiamo assolutamente sederci - ha proseguito il dirigente -, ci sono ancora tanti punti, dobbiamo conquistare il traguardo il prima possibile e magari accompagnarlo con un record di punti, sarebbe bello. Siamo concentrati partita per partita per conquistare qualcosa di straordinario per la storia dell'Inter", ha concluso.



