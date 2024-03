Milano-Sanremo: l'ex ciclista Colbrelli sventa furto delle bici

Un furto di biciclette è stato sventato dall'ex ciclista Sonny Colbrelli, attuale direttore sportivo del team Bahrain Victorious. L'obiettivo dei ladri erano le preziose bici (marca Merida Bikes) della squadra, che erano all'intero di un albergo a Casarile (Milano), dove ieri sera hanno pernottato i corridori in vista della Milano-Sanremo di oggi.

Colbrelli ha raccontato la sua esperienza in alcune stories di Instagram e al sito Tuttobiciweb. "Ieri sera - ha spiegato il ds - eravamo nella hall, sentiamo un urlo 'le bici, le bici', siamo usciti, c'erano una decina di persone giovani, mi sono messo a correre e li ho seguiti nel bosco, una macchina mi ha puntato... Ad un certo punto uno mi ha detto 'sali che li prendiamo' e io l'ho fatto e li abbiamo inseguiti". A quel punto i ladri, ormai braccati, hanno lasciato le bici e si sono dileguati. "Alla fine - ha concluso Colbrelli - noi del personale abbiamo dormito con le biciclette in camera".



