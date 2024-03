Bertolaso: 'Lavoriamo a incentivi per gli stipendi degli infermieri'

"Stiamo lavorando per garantire anche agli infermieri le migliori condizioni di lavoro, a partire dagli incentivi sugli stipendi". Lo ha detto l'assessore della Regione Lombardia al Welfare, Guido Bertolaso, intervenendo al primo Congresso dell'associazione infermieri del mondo.

"Il nostro obiettivo - ha spiegato - è mettere al centro dell'attenzione non solo la persona, che ha diritto della migliore assistenza possibile, ma anche chi della persona si occupa. Medici, infermieri, ostetriche e tutte le professioni sanitarie che ogni giorno studiano e faticano per migliorare la sanità".

Bertolaso ha spiegato di essere consapevole delle problematiche che oggi devono affrontare e ha quindi sottolineato come sia fondamentale "fare gioco di squadra, abbattendo gli steccati". "La Regione non può aumentare gli stipendi base dei professionisti - ha precisato - ma può lavorare sugli incentivi. Proprio in questa direzione vanno i recenti provvedimenti in favore dei liberi professionisti che vogliono lavorare con le strutture pubbliche".

E poi prosegue il lavoro per "garantire maggior sicurezza e assistenza" soprattutto a chi lavora nei Pronto soccorso. "Non perdo occasione - ha aggiunto Bertolaso - per ricordare a ministri, prefetti e questori l'importanza di fare tutto quanto nelle possibilità di ciascun ente per garantire sempre più tutele al nostro personale. Diversamente sarà difficile frenare questa emorragia del sistema sanitario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA