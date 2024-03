Atm annuncia gara per gestione metro automatica Grand Paris

Atm, la società che gestisce tra le altre cose il trasporto pubblico a Milano, annuncia la partecipazione a una nuova gara in Francia in seguito dell'apertura alla concorrenza del trasporto pubblico in ×le-de-France.

Atm France partecipa alla gara per la gestione della metro automatica della linea 18 del Grand Paris Express, in associazione temporanea d'Impresa con Egis, leader francese nell'ingegneria e nella gestione delle infrastrutture di trasporto.

Nelle scorse settimane ha poi presentato un' offerta per la gestione di alcune linee bus della zona della Petite Couronne, partecipando come unico soggetto.

Atm ha esperienza nella gestione delle metropolitane automatiche: dal 2008 a Copenaghen con le linee 1 e 2 e in seguito la 3 e 4 del Cityring, dal 2013 a Milano con la M5 e successivamente con la M4 e ora in Grecia con la gestione della prima metropolitana driverless del Paese, nella città di Salonicco. A Milano gestisce, oltre alle cinque linee metropolitane, 160 linee bus, 4 linee filobus e 17 linee tranviarie. L'interesse per il mercato francese rientra nella prospettiva internazionale di espansione geografica del gruppo.





