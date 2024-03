Intesa Sanpaolo e centri commerciali supportano l'energia green

Intesa Sanpaolo amplia l'impegno a supporto degli investimenti delle imprese italiane in sostenibilità ambientale ed energia da fonti rinnovabili e autonomia energetica grazie all'accordo con il consiglio nazionale dei centri commerciali.

La finalità è indirizzare le imprese verso investimenti green e in energie rinnovabili favorendo la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo. Le imprese che aderiscono al consiglio nazionale dei centri commerciali saranno accompagnate da Intesa Sanpaolo e da partner specializzati nei loro progetti di investimento in energie rinnovabili attraverso soluzioni dedicate che prevedono premialità sulle condizioni di tasso. Tra le soluzioni rilevanti, il noleggio operativo dei pannelli fotovoltaici, proposte in collaborazione con la società RentforYou di Intesa Sanpaolo. Previsto anche l'aumento degli investimenti verso obiettivi Esg e digitale.

"Questo accordo unisce la forza delle soluzioni proposte dal nostro Gruppo alle potenzialità espresse dalle imprese aderenti al Cncc", afferma Anna Roscio, executive director sales & marketing imprese Intesa Sanpaolo. "Nell'ultimo triennio - aggiunge - abbiamo erogato quasi 10 miliardi di euro di finanziamenti alle Pmi italiane per investimenti in sostenibilità".

"Siamo molto soddisfatti di questo accordo che fornisce delle soluzioni concrete per aiutare i nostri soci ad agire con una maggiore efficienza nell'implementazione di iniziative volte alla transizione energetica, oltre a dare un contributo per il raggiungimento degli obiettivi sfidanti posti dalle norme Ue", sottolinea Roberto Zoia, presidente del consiglio nazionale dei Centri Commerciali.



