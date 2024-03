Recuperata una tela rubata dalla Villa Reale di Monza nel 1974

Un dipinto risalente al XVII secolo, raffigurante il Colosseo, rubato dalla Villa Reale di Monza nel 1974, è stato riconsegnato ai Musei Civici del capoluogo brianzolo dopo una indagine dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza che ha permesso di recuperarlo.

L'opera, all'epoca del furto, era custodita nella Pinacoteca Civica della Villa. Fu sottratta insieme ad altre 10 tele, per un valore stimato all'epoca di circa 10 milioni di lire. I militari l'hanno rintracciata presso una casa d'aste milanese, dove era in vendita per 8mila euro.

"Ringrazio il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per il prezioso lavoro svolto - ha detto il sindaco di Monza Paolo Pilotto, durante la cerimonia di riconsegna della tela -.

Si conferma il lavoro delle istituzioni come un riferimento indispensabile per garantire risultati concreti a beneficio dell'intera comunità".



