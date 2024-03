Forte pioggia a Milano, salgono i livelli di Lambro e Seveso

"Seveso e Lambro: siamo nella fase più intensa dalle prime ore di questa mattina si estenderà per la giornata di oggi. In generale i livelli sono saliti": è quanto comunica l'assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano Marco Granelli, dopo le forti piogge che stanno cadendo su Milano da ieri sera.

Dalla mezzanotte è scattata l'allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, ma al momento i vigili del fuoco non segnalano particolari criticità nel capoluogo lombardo.

"Per il Seveso - prosegue Granelli - sta lavorando il canale scolmatore e i livelli sono di poco superiori al metro. Comunque la vasca di Milano è pronta ad entrare in funzione e questo ci rassicura tutti. Ci preoccupa il Lambro che al parco ha raggiunto quota 180. Seveso e Lambro esondano a Milano intorno a 3 metri".



