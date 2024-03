Dalla Lombardia 5,6 milioni per valorizzare patrimonio culturale

La Regione Lombardia, con uno stanziamento di 5,6 milioni di euro, sosterrà progetti di promozione culturale ed educativa di associazioni, siti e istituzioni che valorizzano il patrimonio culturale.

La misura, 'Bando a sostegno di progetti di promozione educativa e culturale' aprirà il prossimo 3 aprile.

"L'obiettivo è creare le condizioni per realizzare progetti e manifestazioni significativi per i territori" sottolinea l'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso.

Possono accedere ai contributi regionali Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitana e Consorzi tra amministrazioni locali lombarde, enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato che operino in ambito culturale senza fine di lucro.

"Sosterremo iniziative - aggiunge Caruso - per la promozione di musei, biblioteche e archivi storici, siti Unesco e parchi archeologici non statali, cinema e spettacoli dal vivo, patrimonio immateriale e linguistico lombardo, itinerari e cammini culturali".

In queste iniziative "vogliamo coinvolgere fasce sempre più ampie della popolazione - conclude - compresi i giovani, e agevolare la diffusione della cultura anche nelle aree che presentano un'offerta limitata".



