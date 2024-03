Ecco la Stramilano n.51, al via il 24 marzo 60mila iscritti

È arrivata alla 51ma edizione la Stramilano, la corsa al via domenica 24 marzo nel capoluogo lombardo e presentata a Palazzo Marino, sede del Comune.

La manifestazione - sulla distanza e di 21, 10 e 5 chilometri, partirà da piazza Duomo e piazza Castello, punti di ritrovo storici per l'accoglienza di atleti, appassionati e famiglie. Nel 2023, per la 50ma edizione, i partecipanti sono stati più di 60mila.

"Da oltre 50 anni Stramilano ci ricorda che lo sport avvicina le persone e che correre all'aria aperta insieme a familiari e amici fa bene al corpo e alla mente" ha detto il sindaco Giuseppe Sala, che ha puntualizzato come la corsa sia "capace di coinvolgere milanesi, runner professionisti e amatoriali". "Le corse cittadine hanno un fascino incredibile perché permettono di vivere la città in modo diverso, trasformando le nostre piazze e vie in musei a cielo aperto - ha commentato Lara Magoni, sottosegretario a Sport e Giovani di Regione Lombardia - una festa dello sport in cui si corre ognuno con le proprie aspettative ma tutti insieme". "Una corsa che non teme il passare del tempo, reale connubio tra sport di vertice e sport di base" ha commentato Martina Riva, assessora comunale a Sport e Turismo.



