A Milano inaugurato il nuovo flagship store di Bluvacanze

È stato inaugurato in via Monte Rosa a Milano un nuovo flagship store, punto di riferimento e area di sperimentazione per i 300 punti vendita Bluvacanze-Vivere&Viaggiare e per le 600 agenzie del polo distributivo Blunet. Per l'occasione si è tenuto un confronto sul turismo a cui ha partecipato anche la ministra Daniela Santanchè.

MR91, come è chiamata la nuova agenzia a Milano, rappresenta l'anello di congiunzione fra l'esperienza di Retail sul territorio e la community di viaggiatori digitali aggregata dalle nuove piattaforme online.

"Le crociere sono un asset fondamentale sia per il turismo che per l'economia italiana in generale. Msc Crociere è leader nel Paese, oltre che in Europa, movimentando oltre 4 milioni di passeggeri, su un totale di 14 milioni di crocieristi, sempre a livello nazionale, grazie a più di 1.000 scali effettuati in 14 porti con ben 16 navi su un totale di 22 dell'intera flotta", commenta il Ceo di Msc Cruises Gianni Onorato.

L'Italia "è inoltre il paese europeo a trarre i benefici maggiori dal settore crocieristico - aggiunge - con un giro d'affari annuale pari a quasi 15 miliardi di euro, assicurando circa 125.000 posti di lavoro".

"Come gruppo leader di questa importante industry abbiamo la responsabilità di promuovere riflessioni rilevanti sul tema dell'innovazione ed esserne artefici al tempo stesso - osserva il Ceo del gruppo Bluvacanze Domenico Pellegrino -. Nel post pandemia, come Bluvacanze, abbiamo deciso di investire in tutte e tre le business unit del gruppo, puntando fortemente su internazionalizzazione ed innovazione tecnologica. Oggi vogliamo presentare i passi avanti compiuti nel nuovo modo di dialogare con il cliente finale, un modello di ibridazione O2O (online to offline), su cui lavoriamo già da alcuni anni".



