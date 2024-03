Caso Pifferi: sciopero degli avvocati contro l'inchiesta parallela sull'avvocato difensore e due psicologhe

"Nessuno è padrone esclusivo del processo e delle sue regole, il processo è di tutti e le barricate non servono a niente, siamo tutti parte di un meccanismo che se non funziona fa un danno enorme: il processo deve essere giusto". Così i rappresentanti della Camera penale di Milano hanno presentato il momento di confronto che è in corso, nella maxi aula d'Assise d'appello, tra avvocati e magistrati in occasione dell'astensione dei penalisti milanesi oggi in concomitanza con l'udienza del processo ad Alessia Pifferi.

Uno sciopero, indetto dalla Camera Penale e a cui ha aderito l'Ordine degli avvocati milanesi, per protestare contro i metodi dell'inchiesta parallela aperta dal pm Francesco De Tommasi a carico dell'avvocatessa Alessia Pontenani, che difende la donna imputata per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, e delle due psicologhe di San Vittore, tutte accusate di falso e favoreggiamento.

All'incontro sono presenti ad ascoltare anche una decina di pm milanesi, oltre a Leonardo Lesti, presidente Anm Milano, al presidente del Tribunale Fabio Roia, al presidente della Corte d'Appello Giuseppe Ondei e alla presidente della Sorveglianza Giovanna Di Rosa. Invitato ha scelto di non partecipare il procuratore Marcello Viola che, però, come spiegato dalla presidente della Camera Penale Valentina Alberta, "ci ha manifestato per iscritto la volontà di risolvere problematiche concrete e prendiamo sul serio la sua disponibilità a lavorare per scopi comuni".

Gli avvocati milanesi, in sostanza, ritengono che la nuova inchiesta aperta a processo in corso, con tanto di perquisizioni, abbia violato il diritto di difesa e il principio del giusto processo e sia stata una "ingerenza" da parte del pm nel dibattimento. "La Camere penale ha reagito - ha spiegato l'avvocato Francesco Sbisà - non perché è indagato un difensore, anche se fossero state indagate le sole psicologhe, proprio per l'oggetto dell'accusa, la tempistica e la metodica saremmo comunque intervenuti".

La Camera penale di Milano insiste quindi nel chiedere "una presa di posizione chiara sui fatti" da parte dei vertici della Procura milanese sull'inchiesta parallela aperta sul caso di Alessia Pifferi e auspica "un intervento al fine di verificare eventuali violazioni, anche di carattere disciplinare, e al fine di porre rimedio, per quanto possibile, al turbamento già creato al processo in corso".

"Diamo atto - scrivono gli avvocati penalisti in una nota - che, nello spirito di collaborazione che ha fin qui connotato i reciproci rapporti, la Procura Generale nella persona della Dott.ssa Nanni, ha già dichiarato che eserciterà il suo potere di vigilanza e il Procuratore Dott. Viola, ha manifestato ampia disponibilità ai fini della soluzione dei problemi concreti".

Tuttavia, spiega ancora la Camera penale, "non possiamo che insistere nelle nostre richieste, chiedendo una presa di posizione chiara sui fatti. Ribadiamo - aggiungono i penalisti - che non vogliamo interferire nelle vicende in corso: siamo stati al di fuori dell'aula di udienza proprio perché rispettiamo la sacralità del processo".

In aula intanto prosegue il processo. Il pm De Tommasi è intervenuto in aula per opporsi alla richiesta della difesa di ottenere un rinvio del processo. "Se la finalità è quella di insistere sulla validità di quella nota relazione, io preannuncio che fornirò nero su bianco la prova che l'imputata ha reso, nei colloqui col perito, delle dichiarazioni precostituite e imbeccate da altri", ha detto. "Vi fornirò la prova che il presunto abuso sessuale subito quando era minore" e di cui ha parlato durante i colloqui col perito, "è assolutamente falso e che questo racconto è frutto di un suggerimento preciso che è stato dato all'imputata".

Nel suo intervento il sostituto procuratore, che alcune settimane fa ha iscritto nel registro degli indagati le due psicologhe del carcere e il difensore Alessia Pontenani per falso e favoreggiamento, ha poi accennato alla possibilità del coinvolgimento di altre professioniste. Non soltanto le psicologhe su cui sta indagando, quindi, ma almeno altre due che non comparirebbero nella relazione.

In precedenza lo psichiatra Elvezio Pirfo, nominato dalla Corte d'Assise di Milano per eseguire la perizia psichiatrica su Alessia Pifferi, aveva sottolineato che è stato "inappropriato il modo in cui si è organizzata l'attività psicologica" nei confronti della donna in carcere in quanto dal diario clinico non è mai emerso un "rischio suicidario né scompensi di tipo psicotico".

Al tempo stesso, inoltre, "il test di Wais" che le è stato somministrato dalle psicologhe del carcere "non è attendibile e non è utilizzabile in questa valutazione". Sulla possibilità che Pifferi sia stata suggestionata dalle due professioniste, Pirfo ha spiegato di non poter rispondere "non avendo disponibilità delle registrazioni. Ma c'è un elemento fondamentale", ha aggiunto. "Come si evince dai colloqui, Pifferi utilizza spesso espressioni psicologiche. Questo vuol dire anche che c'è una capacità di apprendimento. Le parole usate dalle psicologhe nel corso dei colloqui vengono comprese, apprese e riutilizzate. Non sono in grado di dire se ci sia stata suggestione, ma sicuramente apprendimento".

Nel corso dei colloqui, la donna "si è presentata particolarmente curata rispetto all'ambiente detentivo, anche se la partecipazione affettiva è sempre parsa non congrua". Lo psichiatra ha infatti riscontrato una "distanza emotiva e affettiva dalle cose raccontate", anche sulle "vicende per le quali è detenuta", rimanendo sempre "uguale e piatta". Arrestata nel luglio 2022, Pifferi è accusata di aver lasciato morire di stenti la sua bimba di 18 mesi, lasciandola da sola per 6 giorni nella loro abitazione a Milano.

Il controesame di Pirfo, che ha ritenuto Alessia Pifferi capace di intendere e volere, è stato fissato per il prossimo 15 marzo. La difesa ha chiesto infatti un rinvio, definito "pretestuoso" dal pm Francesco De Tommasi, per poter studiare gli allegati alla perizia disposta dalla Corte d'Assise di Milano. Le ultime udienze, per la discussione, sono state fissate per il 13 maggio e il 10 giugno.

Per il perito è da "escludere l'esistenza di disturbi deliranti, schizofrenie o disturbi di tipo maniacale. Non ci sono sintomi depressivi tali che facciano ipotizzare disturbi dell'umore depressivo maggiore" né "sintomi dissociativi tipo flashback o memoria frammentata". Non sono stati riscontrati "deficit cognitivi" o "disabilità intellettiva". Dalla perizia sono invece emerse "mancanza di capacità empatica e dipendenza dall'altro", due elementi che però non arrivano "a configurare disturbi di personalità".

"Ho perso solo una figlia e una nipote. Vedete voi cosa posso pensare", ha dichiarato la madre di Alessia Pifferi, presente all'udienza, rispondendo fuori dall'aula ai giornalisti che le hanno chiesto un commento. "Noi con il rispetto di tutte le argomentazioni che possiamo portare davanti alla Corte - ha detto l'avvocato di parte civile Emanuele De Mitri al termine dell'udienza - vogliamo che emerga questo aspetto. Alessia Pifferi ha fatto del male alla famiglia in un reato gravissimo e continua a far del male alla famiglia mentendo e inventando circostanze mai esistite".

