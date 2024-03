Fermato nel Varesotto con sei chili di droga nel bagagliaio

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza di Varese, nel bagagliaio dell'auto trasportava sei chili di droga. Le Fiamme Gialle hanno intercettato l'auto con targa svizzera in zona Valle Olona, a Varese. L'uomo era diretto nei boschi a nord della provincia, molto probabilmente per rifornire i pusher della zona. La pattuglia, dopo aver fermato il conducente, ha deciso di perquisire la vettura con il supporto di un'unità cinofila. Nel bagagliaio i finanzieri hanno scoperto due sacchi: in uno c'erano 3 chili di marijuana, nell'altro 3 chili di hashish.



