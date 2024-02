Cardinale: 'Il Milan non è primo, non sono soddisfatto'

"Direi che tutto ciò che riguarda il Milan deve cambiare. Ma forse evolvere è una parola migliore. Quindi esamineremo i metodi e il personale. Ci sono molti infortuni. Non sono soddisfatto. Zlatan non è soddisfatto del fatto che non siamo al primo posto in Serie A": lo dice il numero uno del Milan Gerry Cardinale intervenuto al Business of Football Summit organizzato dal Financial Times.

"Il Milan è una squadra molto giovane e piena di novità, in realtà non stanno andando male. Ma questo non ci basta. Abbiamo ancora del lavoro da fare. Dei cambiamenti potrebbero avvenire", aggiunge Cardinale.



