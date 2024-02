Il padre di Ilaria Salis, faccio conto solo sulle mie forze

"Mi sono reso conto sempre più che bisogna fare conto sulle proprie forze, come per i domiciliari per Ilaria, per questa ragione servono manifestazioni come queste. Ilaria vi ringrazia tutti".

Lo ha detto Roberto Salis, padre della 39 enne Ilaria a processo in Ungheria, a margine della fiaccolata organizzata in suo sostegno.

Salis, che ha confermato di aver "trovato una soluzione per i domiciliari di Ilaria in Ungheria" da solo, ha chiesto ulteriore sostengo ai cittadini che oggi hanno sfilato per le strade di Milano: "Se non ci sono le mobilitazioni cittadine non si va da nessuna parte", ha affermato.

"Io spero ci sia una reazione da parte del nostro governo - ha aggiunto - perchè quello che ho sentito oggi mi sembra piuttosto inaccettabile".



