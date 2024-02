I ricavi di Campari a 2,9 miliardi, aumenta il dividendo

Campari ha chiuso il 2023 con vendite nette per 2.918,6 milioni (+8,2%). La crescita organica è stata pari a +10,5% grazie alla dinamica sostenuta dei brand, in particolare di aperitivi, tequila e premium bourbon sovraperformando rispetto al mercato. L' utile netto rettificato di 390,4 milioni è in aumento dello 0,7% mentre l'utile netto di 330,5 milioni è in calo dello 0,7%. Il dividendo proposto per l'esercizio è di 0,065 euro per azione (+8,3% rispetto all'anno precedente).

"Abbiamo ottenuto per il terzo anno consecutivo una crescita organica a doppia cifra su tutti gli indicatori di profittabilità operativa, sostenuta dagli aumenti di prezzo sull'intero portafoglio, che hanno permesso di più che compensare l'inflazione sui costi dei materiali e di reinvestire in maniera sostenuta nei brand nonché nel rafforzamento dell'infrastruttura aziendale per la prossima fase di crescita", ha osservato Bob Kunze-Concewitz, il ceo in uscita. Matteo Fantacchiotti, il deputy ceo pronto a sostituirlo alla guida del gruppo, ha detto che 'Sull'onda degli eccellenti risultati raggiunti sotto la leadership visionaria di Bob, resto fiducioso nello slancio positivo dei nostri brand e mercati chiave".





