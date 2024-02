Pioli su Gasperini, "certe cose danno fastidio"

"È mancata la vittoria perché è stato dato un rigore che non c'era". Stefano Pioli è categorico nel dire come il penalty che è valso il pareggio dell'Atalanta non ci fosse: "Holm si mette le mani in faccia, ma non ha preso niente in faccia. E poi per il metro di Orsato, che ha sempre usato e userà sempre, non è rigore", prosegue l'allenatore del Milan. Che interpellato sulla battuta di Gasperini, per cui l'Atalanta "è in credito, anche con il Milan", Pioli risponde con una smorfia. E aggiunte: "Su quello che ha detto Gasperini...a me certe cose danno fastidio. Ma tanto".

Pioli conclude commentando gli 11 rigori a sfavore incassati dal Milan in stagione: "Forse a volte siamo stati un po' ingenui. L'altra cosa che dirò ai giocatori è chiedere come mai attaccando così tanto non ne prendiamo noi".



