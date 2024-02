Maltempo, fitte nevicate in Valtellina e Valchiavenna

La Valtellina e la Valchiavenna sono investite da un'ondata di maltempo, ininterrotta da oltre 24 ore. Pioggia battente sul fondovalle, fitte nevicate alle quote superiori ai 1300 metri e crollo delle temperature ovunque sul territorio provinciale. Diversi i passi alpini chiusi per neve o transitabili unicamente con catene montate. La stagione dello sci potrebbe ora allungarsi. Notevole l'apporto di neve fresca in Valmalenco nella ski-area del Palù, a Valfurva, Aprica, Bormio, Madesimo con un metro di neve fresca già caduta a Livigno (Sondrio), per la gioia di turisti e gestori degli impianti di risalita che non devono più sparare la neve programmata con i cannoni e costi elevati per l'energia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA