Il Monza a Salerno ritrova Di Gregorio tra i pali

La certezza, nel Monza che sabato alle 18 scenderà in campo a Salerno, è il ritorno tra i pali di Michele Di Gregorio. Il portiere, dopo la forte contusione che l'aveva tenuto lontano dai campi all'indomani della trasferta di Frosinone, nella partite dell'ultimo turno - vinta poi dal Monza 4-2 sul Milan - aveva lasciato il terreno di gioco per un violento scontro al capo, che gli è costato 6 punti di sutura vicino al sopracciglio.

Di Gregorio però si riappropria ora della titolarità dei pali, lasciando a Raffaele Palladino la valutazione sulle condizioni di Patrick Ciurria, alle prese con un fastidio al ginocchio avvertito nella rifinitura prima della sfida al Verona, ma ormai vicino a essere smaltito. L'allenatore del Monza vede quindi in infermeria ancora i soli Gianluca Caprari e Samuele Vignato, dopo l'intervento ai legamenti del ginocchio e la reiterata pubalgia.

Nei giorni in cui il Monza attende, parallelamente, anche sviluppi sul ricorso di Alejandro Gomez (squalificato per doping), le attenzioni si concentrano sulla soluzione tattica da proporre all'Arechi: la linea di difesa a 4 sperimentata nella gara con il Milan potrebbe far posto a un ritorno al 3-4-2-1 più classico, con la conferma di Armando Izzo in difesa e di Samuele Birindelli in fascia. Davanti, Dany Mota Carvalho e Andrea Colpani potrebbero partire da titolari, con Lorenzo Colombo e Milan Djuric a giocarsi il posto da attaccante centrale.



