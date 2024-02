'Mai più morti sul lavoro'. A Bergamo chiesto diario di cantiere

Tra le richieste dei sindacati per la sicurezza nei cantieri c'è l'istituzione di un "diario settimanale" e l'utilizzo del "badge di cantiere", che potrebbe coincidere con la carta regionale dei servizi, per "controllare la presenza degli operai e gli orari di lavoro e nel quale venga anche registrata tutta la formazione relativa alla sicurezza".

E' quanto si legge nel documento presentato oggi al prefetto di Bergamo da Cgil e Uil in occasione del presidio sulla sicurezza sul lavoro e dello sciopero nazionale di 2 ore proclamato dopo la tragedia di Firenze. I sindacati hanno chiesto la modifica del Codice degli appalti con un limite all'utilizzo del subappalto, la qualificazione delle imprese in un quadro di "regole certe", la regolarità contrattuale, il potenziamento degli organi ispettivi, la sottoscrizione di un protocollo per la legalità, l'istituzione di una cabina di regia prefettizia sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e l'apertura di un analogo tavolo nazionale.



