Husky alla fashion week, cashmere per un nuovo lifestyle

Dici Husky e pensi subito alle giacche trapuntate fedeli compagne delle passeggiate a cavallo della Regina Elisabetta e di tutta la Royal Family, ma oggi il brand, alla Milano Fashion Week, ha presentato la sua nuova visione, che spazia dal debutto nella maglieria al sartoriale, dall'homewear alla pelle.

Un lifestyle completo e tutto made in Italy all'insegna del cashmere, che è il filo rosso che lega cappe e mantelle, maglie maschili e pull da donna con trecce, calature e inserti. Un filo di cashmere unisce il pret-à-porter al debutto della collezione HomeWear, e sono ancora in cashmere giacche e cappotti alla base dei nuovi total look sartoriali, con tagli a vivo, ma anche piumini e gilet staccabili da mettere sotto il giubbotto o da usare singolarmente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA