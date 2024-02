Mostra di Roe Ethridge apre nuova Galleria corso Como 10

Apre con la mostra dell'artista statunitense Roe Ethridge, "Happy Birthday Louise Parker" curata da Alessandro Rabottini, con oltre trenta tra opere iconiche e lavori di grande formato, esposti per la prima volta in Italia, la nuova Galleria di 10 Corso Como, inaugurata in occasione della Settimana della Moda di Milano. Oltre alla Galleria, debutta la Project Room, uno spazio innovativo e trasversale, in grado di trasformarsi a seconda dei progetti che accoglie, dove temi del contemporaneo come sostenibilità, attivismo e rapporti umani si svilupperanno attraverso ricerca d'archivio, innovazione tecnologica e digitale. Per la prima volta nella Project Room viene presentata l'intera serie di gioielli di Pietro Consagra, nella mostra "Pietro Consagra. Ornamenti" a cura di Alessio de'Navasques. Gli spazi sono stati interamente ripensati dall'agenzia interdisciplinare 2050+, secondo la visione di Tiziana Fausti. I lavori di rinnovamento architettonico riguarderanno l'intero edificio e saranno completati nei prossimi mesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA