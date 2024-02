Impresa Monza, batte 4-2 il Milan

Impresa del Monza che nel posticipo della 25/a giornata batte il Milan 4-2 dopo che i rossoneri - in inferiorita' numerica per l'espulsione di Jovic a inizio secondo tempo, erano riusciti a rimontare dal 2-0 al 2-2. Per la squadra di Pioli sfuma così il sorpasso in classifica alla Juventus.

Monza in vantaggio a fine primo tempo con un rigore procurato da Thiaw e trasformato da Pessina, nel recupero va sul 2-0 con Dany Mota in contropiede.

La ripresa si apre con il rosso a Jovic per una manata a Izzo (dopo revisione al Var), Giroud accorcia e Pulisic pareggia all'88'. Al 90' però segnano prima Bondo e poi Colombo.



