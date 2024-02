Sold out in 24 ore al Forum di Milano per Mahmood

È andato sold out in 24 ore il concerto al Forum di Milano del prossimo 21 ottobre di Mahmood che, al primo posto su Spotify Italia con Tuta Gold, presentata in gara al festival di Sanremo, annuncia una seconda data per il giorno successivo. Si aggiungono inoltre nuovi appuntamenti nei palazzetti italiani: il 27 ottobre a Roma e il 31 ottobre a Napoli. Le prevendite per la nuova data di Milano saranno disponibili dal 14 febbraio alle 16, mentre i biglietti per Roma e Napoli saranno disponibili a dal 15 alle 12. La tournée nei palazzetti italiani - prodotta da Friends & Partners - arriverà dopo l'European tour, 17 date nei principali club europei, che si concluderanno con due tappe italiane al Fabrique di Milano, previste per il 17 maggio e il 18 maggio 2024 (entrambe sold out), e il Summer tour 2024, che vedrà l'artista protagonista dei festival estivi italiani dal 19 luglio. Per i concerti di Milano nei palazzetti e al Fabrique sono già stati venduti 17mila biglietti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA