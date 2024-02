"Il padre di Ilaria Salis mi ha scritto. Chiedere i domiciliari in Ungheria è esattamente quello che gli ho consigliato subito. E solo quando verranno concessi sarà possibile per l'Italia tentare di far scontare gli arresti domiciliari nel nostro Paese": così il presidente del Senato Ignazio La Russa parlando con i giornalisti a Milano.



