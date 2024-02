I Giovani palestinesi indicono un presidio di protesta contro la Rai

I giovani palestinesi di Milano e il centro sociale Cantiere hanno indetto un presidio per domani pomeriggio alle 18 davanti alla sede della Rai di Milano per dire "stop al genocidio in Palestina" e protestare contro la tv pubblica e la presa di posizione del suo ad dopo che dal palco di Sanremo Ghali ha detto ''Stop al genocidio, in un clima di censura e terrore che ha dell'incredibile''.

Per gli attivisti, quello di Roberto Sergio è "un comunicato servile e negazionista che ribadisce la vicinanza a uno Stato genocida che in queste ore ha deciso di bombardare Rafah, dove più di un milione di persone è stato costretto a rifugiarsi scappando dalle bombe e dalla fame imposta da Israele". "E proprio dopo aver detto che a Sanremo si fa solo musica, per difendere l'oppressore si esprime solidarietà a Israele e si silenzia il genocidio del popolo palestinese".



