E' morto Ugo Intini

È morto Ugo Intini, all'età di 82 anni, ieri sera a Milano, dopo una lunga malattia. Era ricoverato in rianimazione all'ospedale San Raffaele. Lascia la moglie Carla e il figlio Carlo.

È stato direttore del giornale socialista Avanti!, de Il Lavoro di Genova e deputato per quattro legislature. Lo fa sapere il Psi. Ugo Intini ha ricoperto incarichi di governo nel secondo Governo Amato e nel secondo Governo Prodi, nel ruolo di sottosegretario agli Esteri. E stato responsabile dell'informazione, portavoce del Psi, rappresentante del partito all'Internazionale Socialista, affianco a Bettino Craxi.

Negli anni difficili del dopo tangentopoli, Ugo Intini non ha mai lasciato il Psi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA