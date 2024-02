Foibe: neofascisti a Milano, 'rimane un velo di scetticismo'

Una settantina di persone appartenenti a CasaPound, Lealtà Azione e alla Rete dei Patrioti si sono radunate questa sera in piazza della Repubblica a Milano, davanti al monumento in onore alle vittime delle foibe, sventolando bandiere dell'Italia, delle Regioni dell'Istria, della Dalmazia e il vessillo che fu dello Stato libero di Fiume e con un grande striscione con scritto: 'Onore ai morti delle foibe'.

"Dovremmo chiederci perché oggi siamo qui. Siamo qui per ricordare le drammatiche vicende che alla metà degli anni '40 si svolsero nel confine orientale e tutti quei morti per mano titina" ha detto al megafono uno dei partecipanti, ricordando "gli esodati costretti a scappare tra l'umiliazione da quella che consideravano una patria sicura. Ci sono voluti 80 anni per ricordare questo giorno, abbassando quel velo di menzogna che ha legalizzato un eccidio, una pulizia etnica".

Ma ancora oggi, ha aggiunto, "sembra che rimanga un velo di scetticismo" sulle foibe. Successivamente, dopo il grido 'Camerati, attenti', i presenti hanno osservato un minuto di silenzio rotto dal 'rompete le righe' degli organizzatori. I partecipanti hanno poi acceso dei fumogeni prima di sciogliere il presidio.



