La Scala per i bimbi, da domenica Il piccolo spazzacamino

Un'opera per bambini fatta (anche) dai bambini: al teatro alla Scala domenica prossima alle 11 debutta 'Il piccolo spazzacamino' di Benjamin Britten, produzione che fa parte del ciclo di 'Grandi spettacoli per piccoli' e che ha come protagonisti i solisti, il coro di voci bianche e l'orchestra dell'Accademia della Scala.

'Il piccolo spazzacamino', in originale The Little Sweep, è il terzo e ultimo atto di Let's make an Opera! Entertainment for Young People (Facciamo un'opera, intrattenimento per i giovani) che Britten scrisse nella convinzione che sia importante divulgare la musica coinvolgendo attivamente i piccoli spettatori. Un lavoro, su libretto di Eric Crozier, che andò in scena la prima volta nel 1949 al Festival di Aldeburgh, la località dove Britten abitava.

Nei primi due atti di Let's Make an Opera! sette bambini e quattro adulti decidono di mettere in scena una vera e propria opera - con tanto di libretto, arie, cori, parti recitate e musica - che narra le vicende di un piccolo spazzacamino. I giovani spettatori vengono incoraggiati a partecipare alla creazione dell'opera, attraverso l'interpretazione di numeri corali.

The Little Sweep è l'opera che viene dunque messa in scena, in cui Britten utilizza molti strumenti per far conoscere la musica in modo divertente e per attrarre i più piccoli: canzoni marinare, marcette, valzer, pantomime, canzoni sentimentali.

In questo allestimento con la regia di Lorenzo Cantini (ripresa da Maria Paola Oreglia), le scene di Angelo Sala e i costumi di Cinzia Rosselli, ad interpretare la storia di Sam sono diversi cast di giovani artisti che si alternano nelle 12 recite in programma fino al 28 aprile, di cui otto riservate alle scuole. Nei ruoli degli adulti i Solisti dell'Accademia di perfezionamento per cantanti lirici: Dilan Șaka come Direttrice, María Martín Campos e Laura Lolita Perešivana nel ruolo di Rosa, Bob avrà la voce di Wonjun Jo e William Allione, e Clem quella di Pierluigi D'Aloia e Haiyang Guo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA