Anziana trovata morta in casa, sul corpo segni di violenza

Una donna di 78 anni è stata trovata morta in casa a Puegnago del Garda nel Bresciano. Sono in corso le indagini per chiarire le cause del decesso. Sul posto ci sono i carabinieri, la Scientifica e il pubblico ministero Ines Bellesi. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, sul corpo dell'anziana infatti ci sarebbero segni di violenza.

Sarebbero stati i vicini di casa all'alba ad aver sentito dei rumori e a chiamare il figlio della 78enne che, entrato nella bifamiliare nella zona residenziale del paese, ha trovato il cadavere della madre. Santina Delai viveva da sola ed era vedova da alcuni anni. Il corpo presentava segni di violenza anche se in casa non sono state trovate tracce di sangue. I carabinieri continuano a non escludere alcuna ipotesi.



