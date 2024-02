Salis: 'Ilaria libera', in centinaia alla fiaccolata a Monza

Circa 350 persone hanno sfilato silenziosamente nel centro storico di Monza, a sostegno di Ilaria Salis, la 39enne insegnante a processo in Ungheria per la presunta aggressione a due militanti neonazisti.

La fiaccolata è stata organizzata dai consiglieri comunali del Pd per manifestare il sostegno a Salis, soprattutto relativamente alle sue condizioni di detenzione. La manifestazione è stata appoggiata dal "Comitato Ilaria Salis", fondato da alcuni cittadini monzesi, e dal collettivo Foa Boccaccio, il centro sociale dove Ilaria è cresciuta politicamente.

Il corteo, partito da Largo Mazzini e terminato in Arengario, ha sfilato silenziosamente e senza simboli di partito. Ha chiuso la manifestazione lo striscione della Cgil: "Giustizia e dignità per Ilaria Salis".



