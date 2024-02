Scritte firmate no vax contro i giornalisti di una tv a Como

Vandali di matrice "no vax" hanno imbrattato la notte scorsa a Como i muri dell'emittente Espansione Tv con insulti alla redazione e al direttore. Con vernice rossa, a caratteri cubitali, sui muri esterni della sede sono state tracciate le scritte "giornalisti kapò" e "Andrea Bambace servo nazista". Le scritte sono corredate da una doppia lettera "V" cerchiata di rosso, simbolo appunto di movimenti no vax.

L'attacco è probabilmente legato a quando, nel mese di dicembre, Bambace aveva definito "imbecilli, vandali e criminali" i no-vax che avevano preso di mira l'ospedale di Cantù con scritte violente anti-vaccini. "Nel momento in cui si esprime una posizione netta si mette in conto anche una risposta - commenta Bambace - risposta che tuttavia, in un paese normale, deve rimanere nell'alveo della civiltà. Quindi ribadisco quanto avevo scritto a dicembre: ognuno è libero di credere in ciò che preferisce e di manifestarlo. Il modo in cui lo si fa, però, qualifica il livello delle persone". Alla redazione e alla direzione di Espansione Tv sono arrivate in mattinata decine di attestazioni di solidarietà dal mondo giornalistico e politico in modo bipartisan. Sull'episodio è stata presentata alla Questura di Como una denuncia, che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili.



