A Milano per 150/o dell'Impressionismo Cézanne e Renoir

Era il 15 partile 1874 quando, nello studio di Gaspard-Félix Tournachon, noto più come Nadar, 31 artisti si riunirono in protesta contro l'arte accademica ufficiale in una mostra che passerà alla Storia. E' la nascita dell'Impressionismo. E a esporre ci sono anche Paul Cézanne (1839-1906) e Auguste Renoir (1841-1919). Nel pieno dei festeggiamenti per i 150 anni di quel momento epocale per la storia dell'arte, arriva a Palazzo Reale a Milano una delle più attese mostre di primavera: Cézanne/Renoir, che dal 19 marzo al 30 giugno porrà per la prima volta a confronto in Italia personalità e opere dei due Maestri cardine per le fortune del movimento, che più hanno influenzato le successive generazioni di artisti. Realizzata da Palazzo Reale, Comune Milano, Skira Arte, Museum Studio, in collaborazione con Musée de l'Orangerie e Musée d'Orsay e con il patrocinio di Ambassade de France en Italie, curata da Cécile Girardeau e Stefano Zuffi, con la collaborazione di Alice Marsal, la nostra raccoglie infatti 52 capolavori dei due artisti, dalle prime tele degli anni settanta dell'Ottocento alle prove più mature dei primi del Novecento, riuniti dal mercante d'arte Paul Guillaume (1891-1934) e dalla moglie Domenica (1898-1977), oggi conservati al Musée de l'Orangerie, insieme a una selezione di opere dal Musée d'Orsay e due tele di Pablo Picasso. "Una mostra non preconfezionata, ma che poggia su un'idea - commenta il sottosegretario Vittorio Sgarbi - e che racconta come oggi Milano sia un luogo universale come New York, quasi un prolungamento di Parigi". Il progetto, prosegue l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, nasce dalla "voglia di non accontentarsi ma costruire un progetto".



