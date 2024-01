Coppa Africa:doppietta Lookman,Nigeria 2-0 a Camerun e va ai 4/i

Una doppietta dell'atalantino Lookman, a segno al 36' pt e al 45' st, ha permesso alla Nigeria di battere il Camerun per 2-0 in una partita degli ottavi di finale della Coppa d'Africa, che metteva di fronte i due 'napoletani' Osimhen e Anguissa. Invece il mattatore è stato appunto Lookman e ora le Super Aquile sono ai quarti dove se la vedranno con l'Angola, che si è imposto per 3-0 sulla Namibia.

Anche in questo caso c'è stata una doppietta, quella di Gelson Dala, 27enne attaccante che a livello di club milita nell' Al Wakrah del Qatar.

L'Angola ha vinto nonostante l'espulsione già al 17' pt del suo portiere Neblu per avere fatto una parata con le mani fuori all'area. Così il tecnico degli angolani ha fatto uscire il centrocampista Estrela e lo ha sostituito con il secondo portiere Signori Antonio, svizzero naturalizzato angolano.

Parità numerica ristabilita dal 40' pt per l'espulsione per doppia ammonizione del namibiano Haukongo.



