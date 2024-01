Milan: Pioli, temo che la squadra subisca questo risultato

Stefano Pioli, dopo il 2-2 del suo Milan contro il Bologna, parla di rimpianti e spiega, intervistato da Dazn, quale sarà il problema da affrontare nell'immediato: "Il problema mentale, da lunedì, perché dopo una prestazione in cui metti in campo tutto quello che hai, c'è paura che la squadra subisca un po' questo risultato non positivo", spiega l'allenatore dei rossoneri. "Ci sono tante situazioni in cui tutta la squadra può lavorare meglio, poi dobbiamo diminuire il numero dei gol presi", aggiunge Pioli, "abbiamo incassato troppi gol".



