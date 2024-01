L'esploratore estremo Bellini torna in Alaska con una bici speciale

Alex Bellini attraverserà l'Alaska con una bici avveniristica. Il quarantacinquenne esploratore di Aprica (Sondrio), ora residente a Trieste, conosciuto per le sue imprese estreme, a febbraio partirà alla volta dell'Alaska per effettuare la traversata dello Stato più estremo degli Usa. La partenza sarà da Anchorage e arrivo nella mitica località di Nome, assai cara ai cercatori d'oro, su un percorso di oltre 1800 chilometri. Questa volta Alex attraverserà l'Alaska, dove era stato 20 anni fa "lasciandoci il cuore", con una bici, una Fat Bike prototipo made in Valtellina, e con un suo amico: Alessandro Plona, anche lui di Aprica. E così dopo le diverse imprese in mare, le due attraversate degli Oceani (Atlantico e Pacifico) nel 2005 e nel 2008, e altre a piedi, con la slitta e con la zattera (l'ultima la 10 Rivers 1 Ocean dove ha navigato nei 10 fiumi più inquinati di plastica al mondo), il valtellinese Alex tra poco ritornerà ad attraversare un "oceano", ma questa volta di ghiaccio. Così Bellini oggi pomeriggio ha lanciato l'impresa sui suoi social: "A febbraio dopo 20 anni torno in Alaska a riprendermi il cuore. Nel 2003 ne avevo lasciato una parte bella grande, tanto quel viaggio era stato meraviglioso".



