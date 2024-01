Ritrovate copie del giornale 'La Zanzara', fece scandalo nel '66

Dopo 58 anni, una ex docente del liceo Parini di Milano ha ritrovato nell'archivio le copie originali di uno dei più famosi numeri del giornale scolastico 'La zanzara', quello del febbraio 1966. In quel numero, il giornale pubblicò un articolo (dal titolo 'La posizione della donna nella società italiana') che parlava di sesso prima del matrimonio e di contraccettivi, e per questo motivo suscitò un grande clamore, tanto che gli studenti autori dell'articolo e l'allora preside del Parini finirono a processo per oscenità, venendo però prosciolti dopo un breve dibattimento seguito da testate giornalistiche di tutto il mondo. A ritrovare le copie originali è stata la professoressa Elena Marini. Ad annunciarlo sul proprio profilo Facebook, invece, è stato oggi l'attuale preside Massimo Nunzio Barrella.

A 58 anni dai fatti, ricorda Barrella, "la prof.ssa Elena Marini, ex insegnante del Parini e ancor prima allieva, impegnata in una ricerca d'archivio su altre questioni, si imbatte casualmente in uno scatolone e scopre all'interno numerose copie originali del famoso numero della Zanzara del febbraio 1966, che fece scandalo ed ebbe clamore nazionale".

"Lo stato di conservazione delle copie è ottimo" sottolinea il preside, postando una foto che ritrae la professoressa Marini, affiancata dalla docente Laura Suardi, "ancora in servizio in Istituto e già allieva anche Lei del Parini. Le due docenti gioiscono nell'ufficio del preside per questo eclatante ritrovamento".

Barrella assicura di aver già messo "in sicurezza i preziosi documenti" e di essersi complimentato "con la prof.ssa Marini, che tutto cercava e immaginava fuorché trovare un nutrito numero di copie della Zanzara nell'archivio pariniano".



