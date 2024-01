La famiglia Berlusconi vuole continuare a sostenere FI

La famiglia Berlusconi intende continuare a sostenere FI: lo riferiscono all'ANSA fonti vicine alla famiglia in relazione a voci sul credito verso il partito.

Le stesse fonti chiariscono "che il credito verso FI non è mai stato in discussione. Al contrario, la famiglia intende continuare a sostenere il partito, anche in virtù dell'affetto per la creatura politica cui Silvio Berlusconi ha dedicato gli ultimi 30 anni della sua vita". "Questo supporto, ovviamente - concludono le fonti - deve affiancarsi all'impegno di Forza Italia a proseguire nel percorso, peraltro già intrapreso, di rafforzamento della propria dotazione finanziaria".



