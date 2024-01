'Il Mondo Nuovissimo', ovvero come affrontare le sfide dell'IA

ROBERTO RACE E FABIO DE FELICE, IL MONDO NUOVISSIMO (edizioni Luiss University Press, pp. 172, euro 16,00) Come affrontare con coraggio le sfide dell'Intelligenza Artificiale? E' una domanda che ormai è sulla bocca di tutti ma la risposta su quella di nessuno. Provano a fornirla Roberto Race e Fabio De Felice con il volume "Il Mondo Nuovissimo", Dialoghi su etica e intelligenza artificiale.

"Navigando i mari della rete siamo giunti alle porte di un mondo nuovissimo - spiegano gli autori -. È il continente inesplorato delle intelligenze artificiali, dei sistemi di digital twin e del deeplearning; ma è anche quello degli squilibri della società digitale. Sembrano questioni nuove, ma attanagliano da sempre lo spirito umano". Un libro che ripercorre la secolare questione dei limiti e delle dismisure delle tecnologie, dei rischi dell'innovazione e della necessità di pensare un'etica per lo sviluppo. "Oggi, di fronte alla potenzialità della tecnica, la responsabilità è ancor più grande".

Il volume, realizzato a quattro mani con l'imprenditore e professore universitario Fabio De Felice, si apre con la prefazione di monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Nella seconda parte, le opinioni di Maximo Ibarra, ceo di Engineering Group; Monica Poggio, ceo di Bayer Italia, Domenico De Rosa, presidente e ad del Gruppo Smet; Massimiliano Cifalitti, vicepresidente Hub Europe di Abb - Electrification Smart Power; Stefano Rebattoni, presidente e ad di Ibm Italia; Valentino Confalone, country president di Novartis Italia, e Pierroberto Folgiero, ad di Fincantieri.

Fabio De Felice è professore di ingegneria all'Università di Napoli Parthenope, imprenditore e fondatore di Protom. È componente della taskforce Digitalization del B20, il Business Forum del G20. È autore di numerose pubblicazioni sulle sfide della digital transformation. Roberto Race è consulente in corporate e reputation strategy. Giornalista, ha promosso think tank e fondazioni. È segretario generale di Competere.Eu e membro della taskforce Finance & Infrastructure del B20.



